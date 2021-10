Roma, ramo cade su auto: 2 feriti

Un ramo di unalbero cade su un'auto a Roma e due ragazzi finiscono all'ospedale. Versole 15.30 le pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo Eur sono intervenute per caduta di un ramo che ha colpito una Fiat Panda in transito e una Landa Rover in sosta. E' stata chiusa provvisoriamente la strada e sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco: due ragazzi di 21 e 18 anni, che erano a bordo della Panda, sono stati trasportati in ospedale in codice azzurro.