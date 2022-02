Un rider è stato colpito nella notte a calci e pugni da un gruppo di ragazzi nel centro di Roma. L'uomo, portato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti, ha riferito di essere stato aggredito da una decina di giovani ubriachi a piazza delle Cinque Lune mentre cercava di farsi largo per passare. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare gli autori dell'aggressione.