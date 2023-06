Roma, ritrovato 17enne sparito mentre andava a scuola: "Sta bene"

E' stato ritrovato il ragazzo di 17 anni scomparso due giorni fa a Roma. Il giovane, che vive con la madre nel quartiere Centocelle, era uscito di casa martedì scorso per andare a scuola, nella zona di via Palmiro Togliatti, dove però non è mai arrivato.

A casa non era tornato e di lui non si avevano notizie così la famiglia ha fatto partire appelli sui social e del caso si era parlato anche a 'Chi l'ha visto?'. Il 17enne è stato ritrovato stamattina: "È stato appena ritrovato sta bene", ha scritto la mamma sui social.