Roma, 'saltafila' abusivi al Colosseo: pos collegati a conti correnti personali

'Saltafila' abusivi scoperti dai carabinieri nell'area archeologica tra il Colosseo e i Fori Imperiali. Dopo i controlli della scorsa settimana che hanno portato i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia a sanzionare già 19 promoter irregolari, anche nella giornata di ieri la presenza dei militari nelle aree turistiche adiacenti il parco archeologico ha portato alla scoperta di altre 11 persone, sorprese ad esercitare illegittimamente la promozione turistica e l’intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, e altre quattro dedite al commercio illegale ambulante.

Bangladesh, Tunisia, Mali e Senegal le loro nazioni di origine, sono stati tutti identificati e sanzionati amministrativamente, per un totale di 30.400 euro, per violazioni del regolamento urbano di Roma Capitale. E' stata applicata anche la sanzione per la violazione del divieto di stazionamento, con ordine di allontanamento dall’area del Colosseo per 48 ore.