Roma, scontro frontale bus-auto in via Ostiense: muore 28enne

Incidente mortale nella notte in via Ostiense a Roma. A perdere la vita un uomo di 28 anni alla guida di una Nissan Qashqai, che si è scontrata frontalmente con un bus della linea 017 della RomaTpl fuori servizio. Il conducente del bus, un uomo di 50 anni, è stato trasportato per accertamenti presso il San Camillo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5.00 in via Ostiense, all'altezza del civico 1693. Per i rilievi sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Via Ostiense è tuttora chiusa. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.