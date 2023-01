Incidente mortale questa mattina verso le 6.30 sulla via Ostiense, a Roma. Un ragazzo italiano di 21 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo scooter con un'auto, guidata da una 28enne. Sul posto la polizia locale del gruppo X Mare che sta conducendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Chiusa via Ostiense, nel tratto da via Malafede a via Fiumalbo, in entrambe le direzioni.