Un 21enne è morto questa mattina dopo uno scontro fra due auto in via di Tor Tre Teste a Roma. Sul posto, intorno alle 4.30, sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale. Coinvolte due auto. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.