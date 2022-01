E' successo ieri mattina, in zona Aurelio. Indagini in corso

Un uomo, ritenuto responsabile di una rapina, si è lanciato dalla finestra ed è morto mentre era in corso una perquisizione nella sua abitazione da parte della Polizia di Stato. E' successo ieri mattina a Roma, in zona Aurelio. Sulla vicenda sono in corso le indagini.