Offrivano falsi prestiti in cambio di denaro in contante

Fingevano di essere intermediari del Vaticano, offrendo falsi prestiti senza garanzie in cambio di soldi in contanti. Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Roma per una ventina di operazioni illecite, sei gli indagati. Le accuse sono di truffa, rapina, associazione per delinquere e furto aggravato.