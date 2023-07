Roma, sopralluogo prefetto Giannini con Belfiore e comandanti provinciali carabinieri e Gdf in stazione Termini

Sopralluogo nel pomeriggio nella zona della Stazione Termini a Roma del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, con il questore Carmine Belfiore e i comandanti provinciali dei Carabinieri, Lorenzo Falferi, e della Guardia di Finanza, Gavino Putzu. La decisione di andare a vedere personalmente la situazione della stazione è stata presa dopo il comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto questa mattina a palazzo Valentini, proprio per intercettare, in maniera ancor più significativa, le problematiche da affrontare e le eventuali iniziative da intraprendere, così da calibrare al meglio i servizi predisposti, quotidianamente, in tutta l'area.

Anche oggi era in atto un servizio ad Alto Impatto interforze e, d'intesa con la Sala operativa sociale del Comune di Roma, si stava effettuando anche lo sgombero delle tende e di alcuni giacigli presenti sotto il porticato prospiciente piazza dei Cinquecento. Sono quindi state controllate 16 persone, di cui due italiani, uno comunitario e 13 extracomunitari, di questi ultimi undici sono stati sottoposti a foto segnalamento e condotti all’Ufficio Immigrazione per valutare la loro posizione sul territorio italiano.

Ad ogni modo, dal mese di gennaio, ad oggi, durante tutti i sevizi interforze, ad alto impatto, realizzati nell'area del principale scalo ferroviario capitolino, sono state controllate 41.753 persone, sottoposti a verifica 6.744 veicoli, con contestazione di 1.446 violazioni del codice della strada. Si è proceduto a ispezionare 664 esercizi pubblici e sono stati adottati 28 provvedimenti di sospensione di licenza. Sono state arrestate a vario titolo 210 persone e ne sono state denunciate 452. Sono 29 gli stranieri espulsi. Sono state, inoltre, adottate 98 misure di prevenzione personali, tra Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) e fogli di via obbligatori.