Roma, spari in strada nel quartiere San Paolo

In via delle Vigne. Colpite le auto in sosta, nessun ferito

Spari ieri pomeriggio intorno alle 16.15 a Roma, in via delle Vigne nel quartiere San Paolo. Una persona a bordo di uno scooter di grandi dimensioni ha sparato almeno quattro colpi di arma da fuoco che hanno danneggiato una macchina parcheggiata. Non si esclude che l'intento fosse quello di spaventare un pregiudicato di zona. E' ancora da accertare se l'uomo fosse in strada. Indagano gli agenti del Commissariato San Paolo e della Squadra mobile di Roma.