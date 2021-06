Roma, sparo agente: in codice rosso uomo armato di coltello a Termini

Il ghanese, 44 anni, non è in pericolo di vita. Il colpo dell'agente di polizia esploso per fermarlo

E' ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita il pluripregiudicato ghanese fermato ieri sera a via Marsala a Roma dalla Polizia mentre si aggirava pericolosamente, armato di un coltello, nella zona della stazione Termini, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti. Per fermare l'uomo, 44 anni, un agente di polizia ha esploso un colpo di pistola, centrandolo a una gamba. Il ghanese aveva poco prima estratto il coltello, seminando il panico tra le persone che transitavano nell'area della stazione ferroviaria.