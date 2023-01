Spezia-Roma 0-2, gol di El Shaarawy e Abraham

La Roma vince 2-0 sul campo dello Spezia nel match valido per la 19esima giornata della Serie A, ultimo turno del girone d'andata. I giallorossi salgono a quota 37 punti. Lo Spezia rimane a 18.

LA PARTITA - Il primo tempo inizia con padroni di casa più propensi all'attacco, ma le offensive liguri non sfondano la difesa romanista. La Roma entra progressivamente in partita e si insedia nella metà campo avversaria. La formazione di Mourinho aumenta la pressione e sblocca il risultato allo scadere del primo tempo. Dybala ispira, El Shaarawy conclude: 0-1 al 45'. In avvio di ripresa la Roma concede il bis, approfittando un regalo della difesa spezzina. Palla a Dybala, suggerimento per Abraham e lo 0-2 è servito al 49'. I padroni di casa non hanno le risorse per riaprire il match. La Roma controlla senza patemi, sfiora il tris in un paio di occasioni e torna a casa con 3 punti d'oro per la corsa alla Champions.