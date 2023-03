Roma, Spinazzola e Karsdorp in gruppo

Novità in arrivo in casa Roma. Josè Mourinho in allenamento a Trigoria ha ritrovato Leonardo Spinazzola, riaggregato al gruppo dopo l'infortunio. Sul campo si è rivisto anche Karsdorp, il tecnico può convocarli entrambi già dal match di giovedì contro il Salisburgo in Europa League.

Notizie decisamente positive per i tifosi giallorossi. Finalmente, dopo il tormentato rapporto con il difensore olandese, Mourinho orientato a reintegrare Rick Karsdorp, fuori rosa da novembre e con il giocatore che sembrava destinato a lasciare la Capitale nella finestra del calciomercato invernale. Karsdorp può avere ora l'occasione di tornare a giocare, ovviamente avrà bisogno di ritrovare la miglior condizione e il ritmo gara.

Due frecce all'arco di mister Mourinho nella fase calda della stagione piena di impegni sul campo.

Fantacalcio.it per Adnkronos