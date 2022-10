Roma Sposa 2022, le collezioni di Maria Celli al Palazzo dei Congressi

Moda per gli sposi ed inclusione. Il messaggio che la maison di Alta Moda Celli lancia domenica 9 ottobre - in occasione di Roma Sposa 2022 al Palazzo dei Congressi dell'Eur - è una riflessione sull’infinito potere dell’amore, un sentimento che vince ogni tipo di barriera.

Il tradizionale fashion show delle nuove collezioni per le nozze e la cerimonia firmate dalla stilista Maria Celli porta in passerella un “trionfo di sete ed organze, voluminose balze di tulle, preziosi ricami in pizzo chantilly e la luce di scintillanti cristalli. Ma non solo”, sottolinea la stilista “Un inno alla gioia ed alla speranza di serenità ed inclusione in una giornata in cui cade anche una ricorrenza importante, la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, proprio il 9 ottobre. Una coincidenza che ha spinto i miei figli, Alessia e Giampaolo, e me ad una riflessione. L’amore non ha e non può avere barriere. Una relazione amorosa è un diritto di tutte e tutti quale momento essenziale della vita di coppia”.

L’evento, condotto da Nathaly Caldonazzo, prevede diversi momenti dedicati alla moda sposa e cerimonia, intervallati da ospiti ed interventi. La madrina della manifestazione - Manuela Arcuri – porta sul palco il ricordo delle sue nozze celebrate lo scorso luglio al castello di Bracciano dove ha indossato tre splendide creazioni di Maria Celli in diversi momenti della giornata.

Nel corso del defilè anche una divertente incursione del comico Enzo Salvi. Tra gli ospiti attesi, Carolyn Smith – che nella nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda il sabato sera su Rai Uno indossa le creazioni ideate da Maria Celli per il suo ruolo di giudice.

Presente anche una delegazione di AIPD ROMA, l’Associazione di Famiglie di Persone con sindrome di Down, che ha lo scopo di accompagnare dalla nascita alla vita adulta e che offre servizi di orientamento e consulenza psicologica, legale, burocratica, riabilitativa e sociale ed elabora e mette in atto Progetti per il raggiungimento di obiettivi come: inserimento scolastico, inserimento lavorativo e avviamento alla vita autonoma. La Maison Celli veste otto meravigliosi ragazzi e ragazze che sfilano in passerella con le creazioni della casa di moda per dimostrare che è possibile superare barriere e pregiudizi.

Tra gli interventi sul palco per il defilè anche il giovane sportivo Luca Bruzzese, campione di basket in carrozzina