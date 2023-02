Un tir in fiamme sull'autostrada A1 alle porte di Roma. La squadra dei vigili del fuoco di Montelibretti è intervenuta insieme a un'autobotte, intorno alle 12.30, per un tir a fuoco sull'A1 Autostrada del Sole in prossimità del km. 549 (a Mentana), poco prima del casello di Guidonia.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo che, per cause al momento imprecisate, ha completamente distrutto la cabina del mezzo pesante. Sul posto la Polstrada per la gestione della viabilità.