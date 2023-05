Roma, Totti: "Mourinho resta? Adesso non lo so"

"Mourinho resta alla Roma? Non lo so. Prima ero più fiducioso, adesso un po' meno. Se ci ho parlato? Sì, ma non di questa cosa". Francesco Totti, ex capitano della Roma, non si sbilancia sul futuro di José Mourinho, che potrebbe lasciare la panchina giallorossa.

"Dybala? E’ un top player, un giocatore che ha fatto la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare in tutti i modi per l'ultima partita. Faranno del tutto per averlo a disposizione e lui avrà tanta voglia di giocare", dice a margine della Padel Cup, evento organizzato dalla Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa stasera allo stadio Olimpico di Roma. "Come si batte il Siviglia? Non ci ho mai giocato contro, non so, ma è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestire questa partita", aggiunge riferendosi alla finale di Europa League che la Roma giocherà con il Siviglia.

Totti viene interpellato anche sulla penalizzazione inflitta alla Juventus. "I 10 punti di penalizzazione alla Juve? Non posso giudicare quello che è successo, se hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato è stato fatto -dice azzardando un giudizio-. Con questa penalizzazione si è riaperto il discorso Champions un po' per tutte e adesso si dovrà essere bravi a giocare le ultime due partite al meglio".