Roma. Tre giorni all’insegna del Padel

Si è concluso domenica il Trofeo “Padel per Tutti” organizzato dl Comitato Regionale ASI Lazio, nell’ambito delle manifestazioni “Bentornato Sport” promosse dalla Regione Lazio.

Il Trofeo si è svolto presso il Tor Vergata Sporting Center, ed ha visto sfidarsi decine di coppie, divise in base alla categoria ed al sesso, che si sono affrontate per le fasi preliminari venerdì 11 e sabato 12 novembre, mentre le coppie finaliste si sono affrontate domenica 13 novembre. A seguire si sono svolte le premiazioni per i primi classificati e sono stati consegnati gadget ai partecipanti, oltre all’immancabile aperitivo di fine trofeo!

Ma l’iniziativa, oltre all’aspetto competitivo, ha dato spazio anche a chi ha voluto provare questa disciplina che sta riscuotendo un enorme successo. Sono state organizzate delle lezioni gratuite per i ragazzi dei quartieri limitrofi e dell’adiacente università, tenute da Mestri FIT.