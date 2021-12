La misura riguarda, solo temporaneamente, via del Corso all'altezza di Piazza del Popolo

Roma, troppa folla nella centralissima via del Corso. I poliziotti sul posto hanno chiuso la strada dello shopping nel cuore della Capitale all'altezza di piazza del Popolo intorno alle 17,45 per far defluire le persone e scongiurare gli assembramenti.