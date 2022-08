Roma, tunnel abusivo scavato da negozio sfitto: ipotesi banda del buco

Non è un operaio l'uomo rimasto intrappolato per otto ore - e poi salvato dai vigili del fuoco - nel tunnel di cinque metri scavato da un negozio sfitto in via Innocenzo XI a Roma. A quanto si apprende infatti altre tre persone sono state fermate per accertamenti nelle vicinanze. L'ipotesi, anche se i carabinieri stanno ancora ricostruendo quanto accaduto, è che i quattro facessero parte di una banda del buco e stessero scavando il tunnel per mettere a segno un colpo nei prossimi giorni in una banca vicina. La banda avrebbe iniziato a scavare il tunnel probabilmente la notte scorsa partendo dal negozio verso il centro della strada ma questa mattina alle 11.30 il terreno è franato.

La Procura di Roma ha delegato i carabinieri per le indagini. I carabinieri hanno già ascoltato tre persone fermate nelle vicinanze del ‘cantiere’ abusivo. La posizione dei tre, alcuni con precedenti per furto, è al vaglio degli inquirenti.