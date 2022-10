Roma, turiste travolte e uccise: "Wibe era incinta"

Era incinta Wibe Bijls, morta insieme all'amica Jessy Dewildeman nell'incidente avvenuto sabato notte sull'A24, all'altezza di Tor Cervara a Roma. Lo riporta il 'Il Messaggero' riferendo la testimonianza delle amiche sulla tragedia delle due turiste belghe travolte da un'auto in corsa dopo che si erano fermate a prestare soccorso a un'altra vettura.

Wibe "anche ora che aspettava un figlio e con il suo compagno si erano lasciati - racconta Kelly, una sua cara amica, come riporta il quotidiano - non si era arresa". Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Roma, continua 'Il Messaggero', "a decretare quella gravidanza che i suoi compagni conoscevano bene: 'Sedici settimane e tanti sogni per il futuro'", aggiunge Tina. Le due amiche erano arrivate nella Capitale venerdì scorso e sarebbero dovute rientrare a casa ieri.