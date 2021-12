Roma, ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti ascensore di un palazzo

L'omicidio in zona Primavalle. La vittima è un romeno di 30 anni

Omicidio a Roma, dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Stamattina la polizia è intervenuta in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, dopo una segnalazione. La vittima, un romeno di 30 anni, è stato trovato morto davanti alla porta dell'ascensore nell'androne di un palazzo. Il 30enne è stato colpito al fianco e all'addome da colpi di pistola. Accanto al cadavere c'erano tre bossoli. Sul caso indaga la squadra mobile.