Roma, ufficiale il ritorno di El Shaarawy

Roma, 30 gen. - (Adnkronos)

E' ufficiale il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. L'annuncio della firma del 28enne attaccante arriva dal sito ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare il ritorno di Stephan El Shaarawy nel Club. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa, dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019".

“Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia”, le parole di El Shaarawy.