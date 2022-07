Il rogo in via Casilina, in un centro autodemolizione. Una densa colonna di fumo nero è visibile da molti punti della città

Vasto incendio oggi a Roma, in via Casilina (Video). Le fiamme sono divampate in un centro di autodemolizione, in zona Centocelle. Una densa colonna di fumo nero è visibile da molti punti della città. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco.