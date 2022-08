"Personalmente non ci risulta che nelle settimane precedenti alla pubblicazione ci sia stata alcuna diffusione in Consiglio regionale di video riguardanti Albino Ruberti e Francesco De Angelis. Se ne fossimo stati a conoscenza avremmo denunciato subito il fatto agli organi competenti". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, e la capogruppo del Partito Democratico, Marta Leonori.