Romania, oggetto non identificato in volo: la difesa invia due Mig

La difesa rumena ha rilevato un piccolo oggetto in volo con le caratteristiche di un pallone meteo, ad un'altezza di 11mila metri, sopra i cieli del sud est del Paese. Subito dopo il rilevamento, attorno alle 12.30, si sono levati in volo due Mig-21 dell'aviazione rumena sotto comando Nato, diretti verso la zona dell'avvistamento. Gli aerei sono rimasti in zona una mezz'ora, ma l'oggetto volante non è stato individuato né a vista, né con i radar. Lo riferisce il sito Romania Journal.

Venerdì la Moldova ha convocato l'ambasciatore russo dopo che un missile destinato all'Ucraina aveva sorvolato lo spazio aereo del Paese. Fonti ucraine avevano inizialmente detto che il missile aveva sorvolato anche la Romania, ma Bucarest aveva smentito.