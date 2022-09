29 settembre 2022.Dal mondo delle serie tv, ci sarà un panel esclusivo con Matteo Rovere, che racconterà “Romulus II – La guerra per Roma”, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere.

La serie dedicata alla nascita di Roma, che per questa seconda stagione vedrà accanto a Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, anche Valentina Bellè, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Ludovica Nasti e Giancarlo Commare, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 21 ottobre.

Inoltre, per calarsi ulteriormente nelle atmosfere del mondo di “Romulus”, un urban game che coinvolgerà il pubblico di Lucca per tutta la durata della manifestazione, un’attività di stunt workshop con gli stunt della serie.