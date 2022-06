Ronaldo con Binance per i fan

Il colosso mondiale di blockchain, Binance, ha annunciato una partnership esclusiva e pluriennale con Cristiano Ronaldo. La collaborazione prevede il lancio da parte di Binance di una campagna globale con l’obiettivo di far conoscere il Web3 ai fan di Ronaldo, avvicinandoli a questo mondo attraverso gli NFT. Per tutta la durata dell’accordo creeranno una serie di collezioni di NFT che verranno messe in vendita da Binance. La prima verrà pubblicata più avanti nel corso dell’anno e sarà caratterizzata da disegni realizzati in collaborazione con il mitico calciatore.