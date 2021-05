"Ronaldo porta via le sue auto da Torino", il racconto del vicino

"Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo". Lo racconta a Radio Punto Nuovo un vicino di casa di CR7, Luciano Saroglia. "Le bisarche hanno caricato le macchine e abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino: sentivamo dialoghi ma con gli autisti non c'erano dialoghi in italiano. Tutto -conclude- fatto con la massima cura".

Il video, pubblicato da 'Per Sempre Calcio' e diventato virale sul web, riprende le operazioni a carico di una ditta di trasporto di Lisbona, la Rodo Cargo. E pone delle domande sul futuro del cinque volte Pallone d’Oro, tra chi ritiene che se sia un segnale del suo prossimo addio alla Juventus e chi parla di una semplice manutenzione.