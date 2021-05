Ronaldo saluta Pirlo: "Grazie Maestro, è stato un onore"

Il fuoriclasse portoghese si congeda dall'ormai ex tecnico della Juventus con un messaggio su Instagram

Cristiano Ronaldo saluta Andrea Pirlo dopo l'esonero deciso dalla Juventus, che ha già annunciato il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Il fuoriclasse portoghese si congeda da Pirlo in una 'story' su Instagram dove pubblica una foto di campo con l'ormai ex tecnico bianconero. "Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te", scrive CR7, che dedica anche un applauso a Pirlo con un emoticon.