Ronaldo via dalla Juve? "Nessun segnale"

"Nessun segnale da Cristiano Ronaldo" per un eventuale addio alla Juventus. E' Federico Cherubini, nuovo Football Director del club bianconero, a rispondere alla domanda sul futuro di CR7 nella conferenza in cui vengono presentati i nuovi ruoli del management della Vecchia Signora.

l fuoriclasse portoghese è legato alla Juve da un contratto valido fino al 2022. "Nessun segnale da Ronaldo. Né da parte nostra, i numeri parlano per lui. Quindi siamo contentissimi che Cristiano Ronaldo, dopo il meritato periodo di riposo, si aggregherà al ritiro", aggiunge. "I segnali attuali del calciatore e del suo agente non vanno in direzione di un trasferimento. Ronaldo rimane centrale per noi, ad oggi la situazione è questa e siamo estramente contenti che cristiano faccia ancora parte della nostra squadra", ripete Cherubini rispondendo ad un'altra domanda. Il tema viene sfiorato anche dal presidente Andrea Agnelli. L'acquisto di Ronaldo "è stata una delle prime operazioni a cui hanno contribuito più aree della società. E’ un'operazione che ad oggi che oggi presenta un Npv positivo", dice Agnelli facendo riferimento al valore attuale "al netto del Covid".