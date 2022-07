Fulvio Roncari, Presidente e Consigliere Delegato di A2A Ambiente, ha parlato dell’opera di ripavimentazione delle aree esterne del termovalorizzatore di Brescia, per la quale viene utilizzato un materiale green e innovativo, sviluppato da Iterchimica, in collaborazione con A2A, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Directa Plus di Como, grazie a dei fondi di Regione Lombardia.