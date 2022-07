Ronzulli contro Toti, stoccata di Italia al Centro

La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, attacca Giovanni Toti - 'reo' di "certe esagerazioni" su Silvio Berlusconi, cui "deve tutto" - e a replicare ci pensa Italia al Centro, la formazione politica del governatore della Liguria, con una stoccata all'indirizzo dell'azzurra.

"Giovanni Toti - le parole di Ronzulli - deve praticamente tutto a Silvio Berlusconi, quindi, sia per opportunità che per gratitudine, farebbe bene a parlarne con maggiore rispetto e moderazione. Certe esagerazioni hanno francamente stufato: ora basta, la misura è colma Il governatore della Liguria facesse pure, puntualmente nel mese di Luglio (Luglio 2019 Cambiamo, Luglio 2021 Coraggio Italia, Luglio 2022 Italia al Centro), un partito diverso, nessuno si preoccupa della sua affidabilità nel creare e disfare movimenti ogni anno, ma la pianti di rivolgere continuamente offese a un’intera comunità".

“Toti ricordi - aggiunge Ronzulli - che si tratta della stessa comunità che lo nominò dal nulla consigliere del presidente Berlusconi, la stessa comunità che, proprio in virtù di questo incarico, gli mise a disposizione 150 mila preferenze (lui non ne aveva mezza) per essere eletto all’Europarlamento. La stessa comunità che gli ha consentito di essere candidato ed eletto governatore della Liguria”.

"Sappiamo bene che la riconoscenza è il sentimento del giorno prima e questo non ci sconvolge. D’altronde, per poter sopportare il peso della riconoscenza ed essere in grado di dire ‘grazie’ ci vogliono le spalle larghe. Non pretendiamo tanto da Giovanni Toti, ma almeno utilizzi il tempo per promuovere il suo ennesimo nuovo progetto invece di perdersi nel vano e sgradevole tentativo di delegittimare Forza Italia e il suo leader. Ciò posto, il tempo è galantuomo e senza alcun dubbio Toti sarà ricordato dalla storia per quello che Silvio Berlusconi gli ha dato e gli ha consentito di diventare”, conclude la senatrice azzurra.

Pronta la stoccata della formazione di Toti: "Non cediamo - replica in una nota Italia al Centro - alla tentazione di contrapporre alle invettive della senatrice Ronzulli nei confronti del presidente Toti argomentazioni politiche. Inutile sprecare fiato con chi evidentemente conosce solo logiche cortigiane. Facciano pure, a dare un futuro al centro liberale penseremo noi".