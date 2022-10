Rosato alla Camera: "Bonelli ci accusa di dividere opposizione? Idee diverse" - Video

“Se Bonelli dice ‘aiuto, abbiamo idee diverse da Italia Viva e Azione’, ha ragione Bonelli. Abbiamo idee molto diverse su molte cose rispetto a lui ed è giusto che ognuno vada per la sua strada”. Lo afferma ai giornalisti il vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di di Italia Viva Ettore Rosato, entrando alla Camera nella terza giornata di registrazione dei parlamentari.

“Stasera -dice Rosato- ci sarà la prima riunione dei gruppi, anche per fare il punto e assumere delle decisioni in relazione al voto che bisognerà esprimere domani sui presidenti di Camera e Senato, che peraltro non sono stati ancora formalizzati dalla maggioranza. Cercheremo di capire e ci orienteremo di conseguenza”.