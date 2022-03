Roscosmos: "Russia in grado di distruggere qualsiasi aggressore in pochi minuti"

"La Russia è in grado di distruggere fisicamente qualsiasi aggressore o gruppo di aggressori a qualsiasi distanza in pochi minuti". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia russa 'Tass', è il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitry Rogozin.

"Voglio confermare, conoscendo il lato tecnico della questione, che la Federazione Russa è in grado di distruggere fisicamente qualsiasi aggressore o qualsiasi gruppo di aggressori a qualsiasi distanza in pochi minuti", ha detto su Channel One. Il capo di Roscosmos ha anche espresso la speranza che la Russia non debba usare i missili che la società statale produce, dal momento che sono "per un caso estremo".