Rosolino: "Natalia Titova attaccata in strada perché russa"

"In questi mesi di guerra è capitato che Natalia sia stata attaccata verbalmente per strada, in quanto russa. Lei ci è rimasta male, anche perché è una persona che crede nella pace e cerca sempre di comportarsi ed esprimersi nei giusti termini". Lo ha detto Massimiliano Rosolino parlando della compagna, madre delle sue due bambine, Natalia Titova, con Pierluigi Diaco nella puntata di lunedì del programma “BellaMa’”, in onda dalle 15.15 alle 17 su Rai2.