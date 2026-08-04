Rossana Lo Castro

Dopo diverse collaborazioni con testate e riviste locali, scopre la sua 'passione' per il giornalismo di agenzia: velocità, accuratezza e senso della notizia.

Nel 2005 l'arrivo ad Adnkronos, dove nel corso degli anni si è occupata di cronaca e politica, soprattutto siciliana, seguendo da vicino, ad esempio, l'emergenza migratoria, ma anche casi di femminicidi e blitz antimafia, e le 'dinamiche' della politica made in Sicily, con le interviste ai suoi principali protagonisti