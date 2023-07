Rossi (Tim): "Su rete rotta tracciata e approdo molto promettente"

Un "viaggio" quello intrapreso da Tim per la separazione della rete dai servizi che potrà anche essere "accidentato" ma la cui "rotta è tracciata e l’approdo molto promettente, nell’interesse di tutti gli azionisti". E' il presidente di Tim Salvatore Rossi a indicare che l'azienda procede compatta verso il traguardo che, salvo sorprese, vedrà la cessione dell'infrastruttura per cui ad oggi sono in corso trattative in esclusiva col fondo di private equity Kkr, autorizzate dal cda giovedì scorso.

La decisione di superare l'integrazione verticale fra rete e servizi, comunicata al mercato quasi un anno fa (luglio 2022) non è stata "facile"e in occasione della relazione dell'Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete di Tim, Rossi spiega perchè è stata in qualche modo imposta "dall’evoluzione particolare nel nostro Paese del settore e del mercato, oltreché dalla situazione dell’azienda”. Nell’osservare che il mercato telefonico italiano è il più concorrenziale del mondo indicando che "da noi vi sono 5 operatori concorrenti (oltre a quelli virtuali), in Francia 4, in Germania 3 con il risultato che i prezzi medi sono in Italia di 16 euro nel mobile e di 30 nel fisso, in Francia di 24 e 34, in Germania di 35 e 37" Rossi ha ricordato come questo incida negativamente sullo sviluppo di reti a banda ultralarga, sia fisse sia mobili", perché tale sviluppo "richiede fortissimi investimenti per stare al passo con il progresso tecnologico (basti pensare al 5G e alla fibra), che devono essere sostenuti dagli operatori".

"Prezzi e margini bassi rendono sempre più arduo finanziare questa ingentissima massa d’investimenti, a detrimento, appunto, dei consumatori di domani" ha sottolineato Rossi. A questo scenario "si è aggiunta in questi anni una regolamentazione che non ha fatto sconti all’ex monopolista verticalmente integrato. Lo dico con il massimo apprezzamento dell’operato del legislatore e dei regolatori italiani. Ma intanto - ha evidenziato - in altri paesi qualche sconto regolamentare ai 'campioni nazionali' è stato concesso".

"E questo - ha proseguito Rossi - è dipeso anche dal fatto che il processo di privatizzazione non è stato estremo come da noi: ricordo che lo Stato francese detiene il 23 per cento di Orange e quello tedesco il 30 per cento di Deutsche Telekom. Ciò attribuisce ai due operatori una natura pubblica che Tim non ha". Non solo. "Si decise a suo tempo, per ragioni che non è il caso di rammentare in questa sede, una duplicazione delle infrastrutture di rete 'in fibra fino a casa', con una ridondanza di risorse dedicate a un’opera di chiaro interesse pubblico, perché volta a favorire la digitalizzazione del Paese" ha concluso il presidente di Tim.

Infine il problema del debito accumulato dal gruppo. "La condizione finanziaria di Tim è un’ulteriore ragione per cedere la rete. Si darebbe un colpo decisivo al problema del debito che da così tanti anni affligge l’azienda e ne ostacola i piani d’investimento" sottolinea il presidente di Tim. Che auspica nel paese "uno sforzo di sistema, un ammodernamento delle regole che rimuova vincoli in eccesso in particolar modo in quelle aree del paese dove la competizione ha raggiunto e raggiungerà livelli elevati”. Questo perché “occorre stimolare l’adozione dei nuovi servizi in fibra e lo smantellamento delle tecnologie obsolete. Solo così le reti di telecomunicazione, cuore pulsante della transizione digitale, potranno esprimere tutto il loro potenziale di crescita, consentendo all’economia europea di rimanere al passo con le altre principali aree economiche mondiali” conclude Rossi.

L'auspicio che venga rimosso quell'"eccesso" di regole che grava sul gruppo telefonico giunge anche dal presidente dell'Odv Antonio Martusciello. "Oggi da mero osservatore mi aspetto che gli obblighi ex ante imposti all'incumbent vengano decisamente ridotti" afferma presentando la Relazione annuale. Riferendosi allo schema posto in consultazione dall'Agcom, Martusciello osserva che "questa possibilità viene suffragata dalla potenziale deregolamentazione del mercato di accesso centrale all'ingrosso, ma anche da un maggiore competitività dei mercati subnazionali e del maggior numero di Comuni contendibili".

L’azione dell’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim, che sarà implementata nel 2023, si svolgerà seguendo quattro principali direttrici, tra cui la vigilanza sulle prestazioni offerte da Tim Wholesale agli operatori nei processi di delivery e assurance dei servizi di rete regolamentati (analisi dei Kpi), secondo quanto emerge dalla Relazione presentata oggi presso l'aula dei gruppi parlamentari sull'attività e i risultati conseguiti nel 2022. Nell’attività di monitoraggio dei Kpi (Key Perfomance Indicators) l'Organo ha, altresì, proposto, per il 2023, una revisione di questi ultimi, "tenuto conto della necessità di un intervento di aggiornamento di alcuni indicatori. Ciò in un’ottica funzionale rispetto all’obiettivo primario di garantire un’efficace valutazione della parità di trattamento". L'Organo di Vigilanza, in particolare, ha indicato che dei 108 indicatori ne andrebbero eliminati 46, migliorati 39 e introdotti due nuovi, portando il totale a 64 Kpi.