Rosso Morellino: la Maremma del vino si racconta al grande pubblico

Torna il 14 e 15 maggio Rosso Morellino per celebrare la denominazione storica della Maremma con un grande banco d’assaggio aperto al pubblico,walk around tasting, masterclass di approfondimento e l'imperdibile concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe.

È iniziato il conto alla rovescia per “Rosso Morellino”, che da quest’anno per volontà del Consorzio di Tutela Morellino di Scansano ha deciso di aprirsi al grande pubblico, a cui dedicherà la giornata inaugurale del 14 maggio con un appuntamento che vedrà protagonisti i produttori, in un importante banco d’assaggio, e il concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe. Confermata anche la parte dedicata agli operatori del settore, che si svolgerà lunedì 15 come di consueto presso le ex scuole elementari di Scansano, con approfondimenti e masterclass che metteranno in risalto le tipicità del Sangiovese della Costa Toscana.

“Rosso Morellino – afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio di Tutela – è l’iniziativa di comunicazione e promozione alla quale siamo molto legati. Fin dall’inizio abbiamo fortemente voluto e creato questo evento con lo scopo di far conoscere sempre di più il nostro splendido territorio e tutti i suoi prodotti d’eccellenza”.

La nuova edizione di “Rosso Morellino” vuole celebrare la continua crescita qualitativa e di immagine del Morellino di Scansano, che deve le sue peculiarità distintive al proprio territorio compreso tra il mare e le pendici del Monte Amiata.

Il sipario sull’evento che celebra la denominazione si alzerà domenica 14 maggio all’Aeroporto Militare Corrado Beccarini di Grosseto (in Via Provinciale Castiglionese, 70). A partire dalle ore 18.00 sarà allestito il Salone a cielo aperto del Morellino di Scansano dove oltre 40 aziende, ognuna con il proprio banco di assaggio, accoglieranno il pubblico per favorire la conoscenza delle tipicità di questo grande rosso toscano.

Alle 21.00 spazio alla grande musica dal vivo con Rosso Morellino che ospiterà la data di esordio del tour 2023 di Joe Bastianich & La Terza Classe. Questo progetto nasce dalla passione sconfinata di Joe Bastianich per la musica rock, blues, soul e folk americana, che lo ha portato al sodalizio artistico con La Terza Classe, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

Ci sarà la possibilità anche di gustare alcuni prodotti gastronomici grazie alla presenza di alcuni food truck. L’evento è gratuito con posti limitati. Per accedere è necessaria la prenotazione esclusivamente su circuito Eventbrite a questo link.



Il lunedì si svolgerà la giornata dedicata agli operatori del settore, con il Walk Around Tasting, dalle ore 11 sino alle ore 18 al piano superiore dell’ex Scuole Elementari di Scansano, in via XX Settembre, 30.

Previsti anche due momenti di approfondimento con una degustazione alla cieca alla scoperta delle differenti espressioni di Morellino condotta da Andrea Gori e Leonardo Romanelli, che vedrà la partecipazione di Joe Bastianich, alle ore 10.45, e una masterclass di approfondimento sempre condotta dai due critici e giornalisti enogastronomici, alle ore 15.

La partecipazione a questa giornata è gratuita ma l’accesso, così come la partecipazione ai due momenti di approfondimento, è consentito solo previo accreditamento sempre tramite Eventbrite, al seguente link.

Adnkronos - Vendemmie