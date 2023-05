Rotocalco n.19 del 10 maggio 2023

“La bellezza ritrovata”: una sfilata per sostenere il coraggio delle donne; Aurigemma (CrL): “Regione Lazio è casa dei Comuni, al via tavolo con Anci Lazio”; Napisan inaugura “More- Museum of Restrictions” percorso espositivo che esalta il tocco nella sua assenza; Decathlon festeggia i suoi 30 anni in Italia; Fondazione Bracco promuove #100 esperte per lo sport; Arca Fondi Sgr e il Fast and Furio Sailing Team solcano il mare della sostenibilità; Lo scudetto al Napoli, una vittoria che va oltre il calcio