Rottamazione cartelle 2023, sarà possibile fare domanda fino al prossimo 30 giugno. Due le modalità di pagamento: si potrà saldare in un'unica soluzione entro il 31 ottobre oppure in 18 rate, con prima e seconda rata pari al 10% delle somme dovute. Se non si può accedere alla rottamazione agevolata, sarà comunque possibile richiedere di rateizzare quanto dovuto.