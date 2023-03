Rottamazione delle cartelle esattoriali, saldo e stralcio, pace fiscale: nasce il Club dell’associazione Oltre Quota per offrire un aiuto gratuito alla piccola e media impresa

Grazie ad un gruppo di esperti, il Club oltre quota offre ai piccoli e medi imprenditori un’analisi gratuita delle pendenze con il fisco e un aiuto per regolarizzare la propria posizione.

Milano, 10 marzo 2023. OLTREQUOTA è un’associazione senza scopo di lucro,che, attraverso il Club, organizza una serie di incontri gratuiti- a numero chiuso - per verificare le pendenze con il fisco e trovare insieme le soluzioni migliori per risolverle.

Nato dall’esperienza dei suoi soci fondatori Claudia Pozzi, Albina Gabellini, Maurizio Salin, Piercarlo Borgogelli Ottaviani, Gianfranco Serra e Libero Fusi, il CLUB riunisce al proprio interno un’ampia gamma di professionisti e partners con lo scopo di assistere gli imprenditori nella soluzione ottimale delle problematiche che possono incontrane nella loro quotidianità a 360 gradi.

Non solo nelle pendenze con il fisco: il CLUB OLTRE QUOTA mette a disposizione delle PMI un aiuto attraverso tante modalità che spaziano nei campi dell’educazione, del coaching, del training,del tutoring e della consulenza.

Lo scopo del CLUB è collaborare con gli imprenditori perché possano fare impresa, anche con altri:attraverso l’unione di più competenze si può allargare il proprio mercato.

Il metodo di lavoro parte con l’esame scientificamente approvato delle loro competenze personali,professionali ed aziendali.

Attraverso il Test Ruota della vita,è possibile fornire una esatta fotografia di dove si trova l’imprenditore, di dove vorrebbe andare e indicare quali sono le soluzioni più adatte per questo percorso.È un metodo di Better Invest SA, partner di Oltre Quota,che ha già aiutato migliaia di persone negli anni con uno score del 99,6%di soddisfazione.

Gli imprenditori possono così migliorare coltivando le loro tendenze, le passioni per farle diventare prima abilità, poi capacità, successivamente competenze e, in ultimo, diventare talmente esperti autorevoli da risolvere sfide eccezionali anche in condizioni esasperate, in modo geniale.

Impareranno cosa sono gli “intangible assets” e come sistemare il proprio portafoglio patrimoniale e difendere il suo capitale per sé e i propri figli.

Per informazioni sugli incontri gratuiti:www.oltrequota.it

Maurizio Salin:3465272253

Albina Gabellini:339 1602075