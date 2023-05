Rottamazione quater, le risposte alle domande degli imprenditori con l'innovativo tool di intelligenza artificiale siglato CFI

CFI – Crisi Fiscale d’Impresa ha sviluppato il primo chatbot che risponde in modo esaustivo a tutte le domande sulla Rottamazione quater.

Milano, 31 maggio 2023 – Il 10 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.51 che fissa ufficialmente il nuovo calendario della Rottamazione quater. Chi vuole rottamare le cartelle ricevute tra gennaio del 2000 e giugno del 2022 ha tempo fino al 31 ottobre per iniziare i pagamenti, in un’unica soluzione oppure a rate, con lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative. Un’opportunità importante per 19 milioni di debitori che potranno vedersi così cancellati 12 miliardi di euro di pendenze col fisco.

L’argomento, però, è complesso: basta un errore di interpretazione per rischiare sanzioni e perdite finanziarie. Per questo motivo, CFI – Crisi Fiscale d’Impresa ha deciso di mettere a frutto i suoi vent’anni di esperienza per istruire un’Intelligenza Artificiale dedicata e metterla a disposizione di imprenditori, professionisti e contribuenti che vogliono saperne di più sulla Rottamazione quater.

Lo strumento, unico nel suo genere, è un chatbot. La tecnologia alla base è quella dell’ormai celebre ChatGPT, con cui si può interagire in linguaggio naturale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scrivendo o parlando esattamente come si farebbe con un interlocutore umano. A fare da garante per la correttezza e la completezza delle informazioni è invece CFI – Crisi Fiscale d’Impresa, guidata dal founder Carlo Carmine (già citato da Forbes tra le eccellenze del Legal) e dotata di un pool di legali coordinato dall’avvocato Simone Forte.

“Stiamo vivendo una nuova era grazie all’intelligenza artificiale che, in modi diversi, sta entrando nella quotidianità di ciascuno, anche sul fronte servizi”, Carlo Carmine, founder di CFI – Crisi Fiscale d'Impresa. “Negli ultimi mesi abbiamo istruito una intelligenza artificiale con un ricchissimo database di nozioni, sentenze, procedure e documentazioni sulla Rottamazione quater, oltre che con gli atti emessi da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) come inviti a comparire, avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ipoteche, pignoramenti e intimazioni di pagamento. Lo abbiamo fatto con un obiettivo preciso: fornire, agli imprenditori e a chiunque volesse, risposte chiare, accurate e immediate a tutte le domande possibili sulla Rottamazione quater”.

Le tecnologie all’avanguardia, unite alle competenze specifiche nel settore, permettono quindi di rendere la gestione delle crisi fiscali d'impresa ancora più accessibile e comprensibile, a vantaggio degli imprenditori.

Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito www.crisifiscaledimpresa.it o accedere direttamente al chatbot cliccando qui.

CFI – Crisi Fiscale d'Impresa. Fondata da Carlo Carmine e Simone Forte, da oltre vent’anni è la prima azienda in Italia specializzata in gestione e risoluzione della crisi fiscale d'impresa generata da avvisi di accertamento, intimazioni di fallimento, pignoramenti, istanze di fallimento e non solo. https://crisifiscaledimpresa.it/