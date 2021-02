Rottamazione ter 2021, verso proroga rate

(Adnkronos)

Rottamazione ter e saldo e stralcio, si va verso il rinvio delle rate. Il ministero dell’Economia comunica infatti che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del primo marzo 2021 per il pagamento delle rate della 'rottamazione-ter e del 'saldo e stralcio'.

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al primo marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto.