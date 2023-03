Rouche e colori, Tomo Koizumi debutta a Milano supportato da Dolce&Gabbana

Volumi vaporosi, rouches, nuvole di colore e tanta teatralità. E' la ricetta vincente del debutto sulle passerelle milanesi di Tomo Koizumi, lo stilista giapponese supportato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un progetto speciale, presentato nel quartier generale di Dolce&Gabbana, a Milano. "Questa è la prima occasione dopo più di tre anni per presentare le mie creazioni su un palcoscenico internazionale - sottolinea Tomo Koizumi -. Con questa collezione di 'ritorno', siamo felici di portare ancora una volta divertimento, colore e bellezza al mondo. Mi sono evoluto con nuovi materiali, nuove silhouette, nuove tecniche, nuovi colori: credo che questa collezione mostrerà un nuovo Tomo Koizumi”.

Forme teatrali, dettagli sartoriali e attenzione alla body positivity e a un’idea di seduzione femminile non convenzionale - tutti temi ricorrenti nella produzione artistica di Tomo Koizumi - hanno attratto Domenico Dolce e Stefano Gabbana, arrivati con questa sfilata al terzo capitolo del progetto speciale a supporto di giovani talenti creativi. “Don’t forget to bring flowers” è l'invito dello stilista, che caratterizza la collezione, ispirata in parte agli archivi Dolce&Gabbana: dalla corsetteria tradizionale agli iconici tubini, tutto è una celebrazione della maestria artigianale, devozione al più piccolo dettaglio e passione sartoriale.

Grazie al supporto di Dolce&Gabbana, che per l’occasione ha fornito a Tomo non solo materie prime e accessori, ma anche supporto e consulenza tecnica, lo stilista ha potuto dare ai suoi tessuti e forme una dimensione 'aumentata' con elementi identitari della griffe italiana come le iconiche stampe e i fiori fatti a mano. I due stilisti, in prima fila, applaudono soddisfatti e commentano: "Bellissimo, vero?" (di Federica Mochi)