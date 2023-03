Royal Enfield: nuove varianti Blackout

Royal Enfield lancia la nuova variante Blackout per la Interceptor 650 e Continental GT 650. Nuove configurazioni che rendono le due naked inglesi più accattivanti e confortevoli.

La Royal Enfield Interceptor 650 è disponibile con la livrea Black Ray e Barcelona Blue, due tonalità che si affiancano alle apprezzate Mark 2, Sunset Strip e Canyon Red.

Novità anche per la Continental GT 650 che si presenta con una livrea Slipstream Blue e Apex Grey.

Nuove colorazioni che sono accompagnate da inedite dotazioni funzionali ed ergonomiche, dalla sella più confortevole ai nuovi comandi manubrio, dalla porta ricarica USB al faro anteriore a LED. Anche le leve freno e frizioni sono regolabili, in modo da personalizzare la posizione di guida.

Novità anche per il telaio, così come per i cerchi in lega pressofusa, gli pneumatici tubeles sono di serie su tutte varianti

Blackout. B. Govindarajan, CEO di Royal Enfield, ha dichiarato: "La Interceptor 650 e la Continental GT 650 sono le beniamine dei rider di tutto il mondo. Siamo certi che le nuove varianti scure con elementi in lega daranno ai clienti un motivo in più per scegliere questi modelli, mentre gli aggiornamenti funzionali renderanno il viaggio ancora più piacevole e divertente".

Le nuove Royal Enfield 650 sono disponibili presso tutte le concessionarie ufficiali europee dal 23 febbraio 2023.

Presentate a settembre 2018, le due “nude” inglesi hanno sin da subito riscosso un grande successo, la Interceptor 650 ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il “Retro Motorcycle of the Year” agli MCN Awards per ben due volte di seguito.

Anche la Royal Enfield Continental GT 650 è diventata ben presto un’icona tra le café racer.