Ruberti: "con le polizze non c'entro nulla, mai occupato di queste cose"

"Come è facile capire io con le polizze non c'entro nulla. Nel 2014 non c'ero e non mi sono mai occupato di queste cose". E' il commento all'Adnkronos di Albino Ruberti, ex capo gabinetto del Comune di Roma, dopo la bufera sui rinnovi concessi dall'azienda sanitaria di Frosinone alla Compagnia assicurativa di Valdimiro De Angelis, fratello del candidato dem in Parlamento Francesco e coinvolto nella lite insieme allo stesso Ruberti.

"Le cose faranno il loro corso e si dimostrerà che io, oltre l'errore di usare quelle parole e quei toni- ribadisce l'ex capo di gabinetto - non ho niente da nascondere".

(di Silvia Mancinelli)