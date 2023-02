Ruby ter, Berlusconi esulta: "Finalmente assolto dopo oltre 11 anni di fango"

"Ho subito danni politici incalcolabili, per fortuna mi hanno giudicato toghe imparziali di fronte ad accuse infondate"

"Sono stato finalmente assolto" nel processo Ruby ter "dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte". Lo scrive Silvio Berlusconi sui social a commento della sentenza definitiva di assoluzione per inel processo milanese perché il ''fatto non sussiste''. Il Cav posta una sua foto sorridente in doppiopetto stile '94 con la scritta a caratteri maxi 'Finalmente' e alle spalle il simbolo di Forza Italia.