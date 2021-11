Ruby ter, difesa: "Da Berlusconi probabili dichiarazioni spontanee" - Video

L’avvocato non esclude neppure l’esame dell’imputato, ma per ora non svela le carte

Processo Ruby ter, "al momento attuale noi non sciogliamo la riserva in maniera definitiva: l’intendimento è quello, per adesso, di riservarci le dichiarazioni spontanee". Così Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, replica a chi gli chiede se il Cav si farà sentire nel processo milanese.

L’avvocato non esclude neppure l’esame dell’imputato, ma per ora non svela le carte, visto che la scelta difensiva sarà fatta "anche alla luce di una valutazione complessiva dell'andamento dell'istruttoria e in base a chi verrà sentito in sede di esame degli imputati", conclude a margine dell’udienza.