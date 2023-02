Ruby ter, domani sentenza per Berlusconi: Karima attesa in aula

Karima El Mahroug è attesa domani nell'aula bunker di San Vittore a Milano per assistere alla lettura del dispositivo della sentenza che la vede imputata, insieme all'ex premier Silvio Berlusconi e altri 27 persone, nel processo ribattezzato Ruby ter. Per la giovane marocchina, ben tre procedimenti milanesi hanno ruotato intorno al suo nome, la procura ha chiesto una condanna a 5 anni. In programma in apertura di udienza, salvo sorprese, le dichiarazioni spontanee di Barbara Guerra, una delle cosiddette 'olgettine' accusata di falsa testimonianza per aver mentito sulle serate ad Arcore. Dopo sei anni, i giudici della settima sezione presieduta da Marco Tremolada potrebbero mettere fine al lungo e tortuoso processo.